"Votre plus beau marché" : Sarlat représente l'Aquitaine

Deux fois par semaine, commerçants et habitants des environs se retrouvent à Sarlat. D'ailleurs, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour certains. Au milieu des fleurs de son jardin, Martine Lhaumond, maraîcher, propose à ses clients des produits frais et de saison depuis plus de 20 ans. Ce marché traditionnel offre un concentré du terroir périgourdin. L'huile de noix, produite l'hiver dernier, est en bonne place sur les étals. Et avec les beaux jours, les fraises sont de retour. Le canard est là aussi. Chez David Pèlegris, ses magrets et ses foies gras donnent des envies de plan de charme. Et si le marché de Sarlat a été élu le plus beau d'Aquitaine, c'est grâce aux architectures de ses maisons environnantes. D'ailleurs, quand on se balade dans la capitale du Perigord noir, il ne faut surtout pas oublier de lever la tête. Mais la bonne humeur des placiers du marché, Mathieu Mouchet et Clément Domin, ont également avoir avec sa notoriété. Leurs petites vidéos, diffusées sur Internet, ont fait le buzz. Ici, tout le monde se voit déjà sur le podium.