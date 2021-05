Votre plus beau marché : Sotteville-lès-Rouen représente la Haute-Normandie

Au cœur de la ville, c'est le rendez-vous immanquable. Sur le marché, les Sottevillais prennent leur dose de bonne humeur. Fabien sait attirer les clients jusqu'à ses saucissons. Le marché de Sotteville est convivial et les commerçants ont toujours de bons conseils. "C'est ce qui nous fait venir au marché, ce rapport avec les gens qu'on n'a pas en grande surface", affirme une habituée. Originaire de la ville, Rodolphe connaît bien ses clients. Tout le monde y trouve son bonheur. Il y a de tout et surtout des produits phares de la région. Après le poisson, on a le fromage bien sûr et pour le dessert, neuf variétés de pommes, une variété de poires et deux variétés de fraises. Alors que l'on hésite entre les étals colorés des fleurs et des légumes, il est impossible de partir sans entendre l'hymne du marché. "Les gens ont le sourire malgré les masques et puis on a de bons produits", argue une commerçante.