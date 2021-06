Votre plus beau marché : Vesoul en lice pour la Franche-Comté

Un marché de campagne, ça vous dit ? Vous êtes au bon endroit à Vesoul. En Haute-Saône, tous les jeudis depuis le Moyen Âge, le cœur de la ville, c'est son marché. Et il bat à la chamade. Ce n'est pas une légende rurale : c'est bien dans le café que les habitants baptisent leur cancoillotte le matin. Le marché de Vesoul est aussi connu pour ses maraîchers. Bio par nature, les navets et les carottes sortent à peine de terre. Les oignons blancs sont à croquer et on découvre des trésors. Les clients sont les camarades. "On retrouve de la sympathie, de l'amitié, et tous les produits locaux", décrit une habituée. Les truites de Flagy, la commune voisine, sont réputées pour la fermeté de leur chaire depuis des décennies. Simple, authentique, rustique et sans chichi, ce marché ne serait pas franc-comtois sans ses saucisses. À Vesoul, on a des spécialités. Dans les halles rénovées de son marché, le soleil vient illuminer le splendide escalier qui les mènera, ils en sont sûrs, à la victoire.