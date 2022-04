« Votre plus beau marché » : voici la liste des candidats du concours 2022 (1/2)

Ils sont 24 candidats en lice, un par région, pour le concours du plus beau marché de France. Tout d'abord, il y a l'Alsace avec la Halle aux Houblons de Haguenau (Bas-Rhin), l'Aquitaine et son marché de Thiviers (Périgord), et l'Auvergne et le grand marché de Vichy (Allier) qui est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Par ailleurs, il y a aussi la Basse-Normandie avec son marché de Saint-Pierre-en-Auge (Calvados), la Bourgogne, où on trouve le marché de Pouilly-sur-Loire, la Bretagne et son marché de Vannes (Morbihan), la région Centre avec le marché d'Aubigny-sur-Nère dans le Cher et la Champagne-Ardenne avec la Halle Saint-Thibault d'Épernay dans la Marne. Ensuite, il y a la Corse et le marché couvert de l'Île-Rousse. En Franche-Comté, le marché de Fréry de Belfort est à sa troisième participation. La Haute-Normandie et le marché de Sotteville-Lès-Rouen qui veut succéder au marché de Dieppe, gagnant d'il y a deux ans. Et puis l'Île de France, avec le marché du centre-ville de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). T. Coiffier