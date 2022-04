« Votre plus beau marché » : voici la liste des candidats du concours 2022 (2/2)

Voici les douze autres candidats. Dans la région de Languedoc-Roussillon, ce sont les Halles de Narbonne (Aude), puis le Limousin avec les Halles Centrales de Limoges (Haute-Viennes), la Lorraine et son marché Couvert d'Épinal (Vosges). Et pour la Martinique-Guadeloupe et Guyane, c’est le marché Hmong de Cacao (Outre-mer) qui s'est qualifié. Pour la région des Midi-Pyrénées, c’est le marché de Revel. Dans le Nord-Pas-De-Calais, on va du côté d'Arras. Dans le Sud, c'est le marché provençal de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) qui et sélectionné. Puis, aux Pays de la Loire, c’est le marché de Pornichet (Loire-Atlantique). Ensuite, le marché de Saint-Valery-sur-Somme ( Somme ) en Picardie puis le marché des halles de Niort pour la région du Poitou-Charentes. Pour la Réunion, c’est le marché Forain de Saint-Pierre. Enfin pour le Rhône-Alpes, c'est le marché de Nyons (Drôme) qui va concourir. Dès ce mercredi 27 avril, vous allez pouvoir voter pour "Votre plus beau marché". Mais, vous pouvez déjà aller aussi sur le site www.votreplusbeaumarche.fr pour vous faire une petite idée. T. Coiffier