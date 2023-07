Votre pouvoir d'achat va-t-il évoluer cet été ?

La première demande des Français pour augmenter leur pouvoir d’achat est une baisse du ticket de caisse au supermarché. Ainsi, 39 des plus gros industriels viennent de s’engager à faire plus de promotions et à baisser leurs prix dès ce mois de juillet. Cela concerne les pâtes, l’huile de tournesol, les confitures ou encore certaines boissons. Une baisse de 5 à 8% annoncée. Sur une certaine marque de bouteille de soda par exemple, ça sera 15 centimes en moins. Ce sont des baisses que vous ne voyez pas encore sur les tickets de caisse. Les impôts constituent une autre préoccupation. Le président de la République a annoncé deux milliards d’euros de baisse pour les classes moyennes d’ici à la fin du quinquennat. On ne sait pas encore quand cela rentrera en vigueur. Enfin, beaucoup comptent gagner de l’argent en épargnant, notamment grâce au Livret A. Il faut dire que ce livret a de nombreux atouts. Son taux a triplé en l’espace d’un an, sans pour autant rattraper l’inflation. La hausse va-t-elle se poursuivre au 1er août prochain ? TF1 | Reportage V. Dépret, K. Yousfi