Votre prénom est-il ringard ou à la mode ?

Ce mercredi matin, nous avons beau avoir cherché sur ce marché, il n'y a pas de Jade ni de Gabriel à l'horizon. On a plutôt trouvé des Pascal, Thierry ou encore Martine, marqueurs d'une autre génération. Nous avons fait le test pour Fabienne et Cédric par exemple. Sur la courbe, on constate qu'année après année, ces prénoms finissent par disparaître chez les nouveau-nés. "Kevin, on en voit plus aujourd'hui. Vous allez faire comme nous, vous allez disparaître", confie une vendeuse. Heureusement que Pascal est là pour nous rassurer, pour lui, une mode est vite relancée. "Mais ça peut revenir dans deux ans, on ne saura pas pourquoi. Il y aura un footballeur célèbre qui s'appelle Pascal", explique-t-il. Cette assistante maternelle nous confirme que les prénoms anciens sont de retour, même s'il y a des limites. Pour que le prénom d'Oscar ne se démode pas trop vite, sa maman a peut-être trouvé une recette. Quand il sera plus grand, Gabriel ou encore Jade, les prénoms les plus donnés cette année, seront peut-être aussi les plus démodés. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau