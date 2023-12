"Le 13H fête Noël" : la recette du tatin de foie gras du Gers remporte notre concours

Pour la révélation du gagnant du concours "Le 13H fête Noël", il n’y a pas de neige, il y a même du soleil. La recette gagnante est la tatin de foie gras. Marie-Sophie Lacarrau s’invite chez Jérôme Pellefigues pour la cuisiner. Tabliers enfilés, ingrédients réunis, ils se mettent aux fourneaux. On commence par peler et découper les pommes. Un sirop est préparé pour être combiné avec les fruits déjà cuits. On ajoute de l’armagnac, avec modération, pour flamber la préparation. Cette dernière est ensuite enfournée à 160 degrés pendant 30 minutes, le temps de préparer le foie gras. On découpe des escalopes d’environ un centimètre et on les fait frire à la poêle. Les pommes sorties du four, on dispose le foie gras déjà doré au-dessus. Il ne manque plus que la pâte brisée. Une fois étalée, elle va recouvrir le tout dans le plat à tatin. De nouveau, on enfourne à 190 degrés pendant un quart d’heure. À sa sortie, on renverse la tatin sur un plat. Il ne reste plus qu’à déguster cette délicieuse entrée de fête, la gagnante de la troisième édition du 13H fête Noël. TF1 | Reportage P. Michel, J. V. Fournis