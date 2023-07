Votre souvenir de Jane Birkin

C'était une artiste-chanteuse, une comédienne. Elle a gardé une forme de liberté et de féminité. À Lannilis (Finistère), là où Jane Birkin avait trouvé refuge il y a trente ans, quelques-uns de ses tubes les plus célèbres accompagnent les clients. Son boulanger avait parfois le privilège de l'entendre en direct : "Il lui arrivait de pousser la chansonnette sur la terrasse, mais toujours de manière discrète, très réservée". Souvenir de sa manière inimitable de susurrer : "Elle dégageait toujours beaucoup d'émotions, de la subtilité, de la finesse. Elle était élégante et touchante". Jane Birkin était libre, sans tabou. Elle était aussi sensuelle sur grand écran avec sa silhouette évanescente dans la piscine. " Sous le soleil du Pradet (Var), le souvenir de Jane Birkin en appelle un autre : "Pour moi, c'est la période Gainsbourg-Birkin" ; "Ça me rappelle Ex-fan des sixties". Juste pour le plaisir, un dernier petit saut dans "La Gadoue". TF1 | Reportage M. Croccel, T. Lagoutte, J. Denniel