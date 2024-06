Votre super jury a voté pour son plus beau marché

Et voici le super jury réuni. Les présentations sont faites. Direction dans la salle de visionnage où le jury va évaluer les trois marchés arrivés en tête de vote du public. Très vite, l'un des trois marchés suscite le débat. "Je n'ai plus l'impression d'être sur un marché ; j'ai plus l'impression d'être dans une foire", lance Gisèle, l'un des membres du jury. Le cadre, l'ambiance et les produits sont les critères pris en compte par le super jury. Au terme du visionnage, un marché semble clairement se détacher. "Lieu magnifique", "possibilité de consommer sur place les produits vendus sur le marché", "côté convivial et apéro", voilà des mots montrant l'appréciation du super jury. Le super jury se dirige ensuite au buffet pour goûter aux produits des trois marchés finalistes. Vient ensuite l'heure du verdict. Le choix du super jury compte pour 30% dans la note finale. Le super jury a voté. Fin du suspense la semaine prochaine. TF1 | Reportage T. Coifier, F. Le Goic, T. Leroy