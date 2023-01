Votre téléphone peut vous sauver la vie

On peut tout lui faire faire ou presque. Le téléphone portable nous accompagne au quotidien. Et il peut aussi contribuer à vous sauver la vie grâce à une fiche médicale, accessible librement sur le clavier de votre smartphone. Certains ignorent complètement son existence. D'autres l'ont déjà configuré avec leur proche. La fiche médicale permet de rassembler toutes les informations qui seront utiles pour aider les secours en cas d'accident. La configuration prend moins d'une minute, que vous soyez sur un iPhone ou sur un Android. Il faut aller dans vos réglages, prendre l'onglet "Sécurité et urgence" et entrer toutes vos données personnelles. Traitements, antécédents et maladies chroniques... une fois enregistrés, quelques secondes suffisent pour y avoir accès, que le téléphone soit verrouillé ou non. Une astuce qui peut faire gagner un temps précieux aux services de secours, à condition de bien indiquer les informations essentielles. Pensez à ajouter un numéro d'urgence à appeler. Cette fiche peut aussi permettre d'être contacté si quelqu'un retrouvait le téléphone que vous aviez perdu. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive