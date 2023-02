Votre vieux portable a de la valeur

Il suffit de fouiller un peu ses tiroirs pour que ces antiquités réapparaissent. Alain a soigneusement gardé ses premiers téléphones portables sans trop savoir quoi en faire. Il est loin d’être le seul à conserver ces vieux appareils qu’on oublierait presque chez nous. "Je ne veux pas le mettre à la poubelle parce que je sais qu’on peut peut-être récupérer des éléments", confie cette dame. D’autres n’hésitent plus à s’en débarrasser, une bonne occasion d’en tirer profit. Ce dépôt-vente propose justement de remettre au service vos anciens mobiles, minutieusement analysés. Détrompez-vous, tout appareil peut être repris et vendu à partir de quinze euros, comme ces téléphones à clapet ou ces téléphones en milieu de gamme. Cela peut même vous rapporter une petite fortune. Le prix varie en fonction de l’état. C’est une bonne astuce dans le contexte actuel pour se faire un complément de revenu. Si ce n’est pas pour faire des économies, le geste sera au moins écologique. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann, C. Ebrel