Votre week-end à Essaouira au Maroc

Cette citadelle fut bâtie pour protéger la ville des attaques extérieures. Pour mieux comprendre les secrets de cette forteresse, partons à la rencontre du maire de la ville Tarik Ottmani. Il est né à Essaouira et œuvre pour la sauvegarde de son patrimoine historique. Après les hauteurs de la citadelle, l'appel de la mer se fait sentir. Direction un autre lieu incontournable de la ville : le port de pêche très pittoresque. Jadis, il a été l'un des plus importants ports de commerce de la région. Aujourd'hui, on y croise des pêcheurs qui rentrent d'une longue nuit en mer. Si la pêche n'est pas bonne, on peut quand même faire son marché de poisson frais. Il est maintenant temps de déposer notre valise. Direction la Médina. Pierre Marc, originaire d'Aix-en-Provence, est notre hôte. Il a rénové cette vieille maison du XVIIIe siècle pour la transformer en riad à la décoration traditionnelle. Pour finir en beauté notre week-end à Essaouira, faisons un petit tour à cheval sur une plage de 17 kilomètres de long. Mohamed organise des randonnées dans les environs de la région. TF1 | Reportage S. Sissmann, G. Mendoncça, R. Koffi