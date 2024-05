Votre week-end à Viterbe : l'autre cité des papes

Arriver à Viterbe, c'est plonger immédiatement dans l'histoire de l'Italie cinq siècles en arrière. Le temps semble s'être arrêté. Avec ses ruelles étroites et pavées, le centre historique fait penser à un décor de cinéma. Mais pas du tout ! Le quartier de San Pellegrino est le quartier médiéval le mieux conservé d'Italie. Il serait même le mieux conservé d'Europe. Le plus représentatif de Viterbe, c'est la couleur de ses pierres, un gris très spécifique de ce territoire volcanique. Une pierre qui inspire les artistes. D'ailleurs, au détour d'une ruelle, une boutique semble perpétuer les traditions médiévales. Viterbe a aussi été le centre névralgique de la chrétienté, au même titre qu'Avignon et Rome. Voici son palais des papes, neuf souverains y ont résidé. C'est même là que la tradition est née en 1269 alors qu'il n'y a plus de Pape depuis deux ans et demi, la plus longue période de vacances dans l'histoire. Et si les papes aimaient séjourner sur place, c'est aussi pour une raison plus étonnante, les sources thermales. En ce jour, les thermes des papes sont devenus un centre de remise en forme. Nous avons donc marché sur les traces des papes du XVIe siècle. TF1 | Reportage L. Adda, R. Reverdy