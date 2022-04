Vous avez filmé la neige de ce 1er avril

Mieux vaut prendre les choses avec philosophie. Du Limousin jusqu'au nord du pays, les oiseaux chantent le printemps sous la neige, tout comme dans les ruelles du Mont Saint-Michel qui sont désertes. Partout, il y a cette envie d'immortaliser ce 1er avril polaire. Sur une autoroute normande ce vendredi matin, l'une de nos équipes roule au pas. Direction Quincampoix (Seine-Maritime). "C'est jolie cette neige non ?", se réjouit un passant. Il neige aussi à Paris, avec une jolie vue parisienne filmée ce vendredi matin. Les flocons sur la tour Eiffel donnent le sourire aux touristes et surprennent les cyclistes sur le pont Alexandre III. La neige est l'invitée surprise de ce 1er avril, plus féerique que jamais en Disneyland. Mais en région parisienne, nous n'avons trouvé nul part où faire de la luge. Pour cela, cap sur le Pays basque. À 900 mètres d'altitude sur la Rhune, l'hiver semble jouer les prolongations TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Chevallereau, F. Maillard