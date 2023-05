Vous avez (trop) de nouveaux messages

Il suffit que ce couple de retraités ouvre sa boîte de messagerie électronique pour cliquer sur un sentiment d'agacement. S'ils ont chacun leur adresse mail personnelle, Mauricette a baissé les bras devant l'abondance de messages reçus. Jacques est plus méthodique et tente de supprimer au fur et à mesure. Qu'ils soient professionnels, amicaux, publicitaires ou malveillants, la profusion des emails n'épargne personne. Et avec les nouvelles technologies, ils envahissent également nos téléphones. Aujourd'hui, chaque Français reçoit en moyenne 144 mails par semaine, 200 pour les managers et plus de 400 pour les chefs d'entreprises. Alors, chez ce professionnel de l'informatique, pas une semaine ne passe sans une demande d'assistance concernant la messagerie électronique. Pour tenter de se débarrasser des messages indésirables, il ne faut pas cliquer sur les adresses qu'on ne connaît pas, ni sur les pièces jointes et les liens qui sont attribués à ces adresses. Autre solution, en bas de chaque message publicitaire, vous pouvez cliquer quasiment à chaque fois sur l'option "Se désabonner". TF1 | Reportage G. Frixon, D. Delannes