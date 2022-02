Vous comptez toujours en francs ?

Ce jeudi matin dans le marché de Rieumes (Haute-Garonne), on a posé la question à quelques passants, histoire de se rafraichir la mémoire. Combien vaut un euro ? Ce calcul, plus d'un Français sur quatre le pratique régulièrement. Et pourtant, le franc n'a plus cours depuis 20 ans. Mais pour certains, il reste une référence. Il y a même des commerçants qui l'affichent encore. D'après un sondage de la Fondation Jean-Jaurès, ce sont les 34 ans à 64 ans qui font encore le plus appel aux francs. "J'ai arrêté de le faire parce que quand on le convertit ça fait des sommes énormes", raconte une passante. On trouve encore pourtant des nostalgiques du franc qui en garde encore des vestiges dans leur porte-monnaie. "ça peut servir de porte-bonheur quand on gratte des jeux ou quoi que ce soit", argumente-t-il. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas