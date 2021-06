Vous êtes-vous choisi un "pharmacien correspondant" ?

Dans une pharmacie, une interrogation sur un traitement suscite souvent un appel à un médecin. En l'absence de réponse, le pharmacien peut ajuster l'ordonnance depuis l'officialisation du statut de "pharmacien correspondant". Ce dispositif permet aux patients de désigner un référant qui pourrait suppléer leur médecin traitant dans certains cas, auprès de l'Assurance maladie. Dans une officine à Muret (Haute-Garonne), l'idée est plutôt bien accueillie. "Quand on est un client régulier, il y a une confiance mutuelle", confie un client. Autre nouveauté : le "pharmacien correspondant" peut désormais renouveler une ordonnance sur une période d'un an, contre trois mois auparavant. Mais sur ce point, les médecins sont réservés. "La responsabilité du médecin est de donner les bons médicaments en fonction de la pathologie, l'âge et le poids. Au-delà de six mois sans le revoir, ça me paraît risqué", explique le docteur Bernard Ordono. Contrairement au médecin référent, déclarer un "pharmacien correspondant" n'est pas obligatoire.