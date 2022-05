Vous Première ministre, quelle serait votre priorité ?

Sur un marché à La Madeleine (Nord), le sujet des retraites revient régulièrement. Pour certains, l'âge du départ doit être reculé. "On vit de plus en plus longtemps. Avant, il y avait un retraité pour quatre cotisants, maintenant, c'est le contraire", explique un passant. Deux dames ajoutent un point : il faut revaloriser les pensions au plus vite. "Les retraites n'ont pas bougé depuis dix ans. Donc, il y a un souci. On fait les courses, mais on regarde au centime près", lance l'une d'entre elles. L'argent et le pouvoir d'achat reviennent dans la plupart des conversations. Pour les commerçants comme les clients, c'est la priorité du gouvernement. A Lille (Nord), nous avons aussi tendu le micro. A la place de la Première ministre, certains pousseraient le dossier du réchauffement climatique bien au-dessus de la pile. Les Lillois rencontrés nous ont aussi parlé des déserts médicaux. Ils font de la santé un thème prioritaire. Le gouvernement écoutera sans doute les préoccupations des Français. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire