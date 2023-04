Vous souvenez-vous de ce bus ?

Avec ce bus, les habitants de Reims (Marne) ne font pas que se déplacer, ils font aussi un saut dans le passé. Grâce à une association de passionnés, la vieille machine a repris du service, retour 40 ans en arrière. C'est un charme que les amoureux des transports urbains de Reims ont voulu faire connaître. Cela a valu sept ans de travail avec une attention pour que chaque détail soit fidèle aux années 80. Il a aussi fallu refaire toute la mécanique. Quand l'association l'a récupérée, ce bus ne pouvait plus rouler. A Reims, le damier jaune et noir a marqué les esprits. Sur les tickets de bus, sur les autocars, il était partout. Les habitants le reconnaissent tout de suite. Ce vieux bus offre une seconde jeunesse à certains passagers. Les places arrière étaient les plus prisées. Pour sa première sortie publique, le 701 a fait le plein de passagers. A l'avenir, d'autres sorties seront proposées. Destination : le charme du passé. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse