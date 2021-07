Voyage à bord d'un train à vapeur des années 30 en Haute-Vienne

C'est un voyage de quelques kilomètres et dans le temps, un siècle en arrière à bord d'un train d'époque. L'ambiance est garantie avec une vitesse de 40 km/h de moyenne. Ici, seuls les billets sont d'aujourd'hui. Ce train à vapeur est classé comme monument historique. Un moyen de transport que des passagers prennent pour la première fois. "C'est une vitesse très appréciable. On a le temps d'admirer le paysage", "c'est agréable, c'est une promenade aujourd'hui", "j'aime beaucoup, c'est très plaisant", se réjouissent certains. C'est aussi une fenêtre ouverte sur les coulisses du train à vapeur. L'étape incontournable : le ravitaillement en eau, aussi indispensable que le charbon. "Le charbon ça permet de faire bouillir de l'eau et de la transformer en vapeur. C'est ce qui est injecté dans les cylindres et ce qui fait avancer la locomotive", explique un technicien. Pendant la manœuvre, la pause a pour certains une autre signification. C'est également un voyage avec non pas une, mais deux stars accrochées l'une derrière l'autre sur une partie du trajet.