Voyage à la découverte de la plénitude du plateau de la Matheysine

Entouré de montagnes, le plateau de la Matheysine jouit d'un panorama de rêve. Un cadre magnifique et secret qui regorge de petits villages et de plusieurs beaux lacs. Celui de Monteynard a de quoi se laisser séduire par son eau cristalline de couleur émeraude. Pour Florian Garrigues, gérant du camping du lac, ce territoire est un petit paradis perdu qu'il compte bien faire découvrir à ses amis.