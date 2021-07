Voyage à Riquewihr, un des Plus beaux villages de France

Lorsque le soleil est de la partie, la carte postale est idyllique et le scénario est muable. Ce vendredi matin, dans les rues de Riquewihr, les touristes se mettent progressivement en place, tout comme les terrasses de cafés. Pour Martin et ses grand-parents venus du Nord, c'est la garantie d'une journée tout en sourire. Avec des demeures à colombages remarquablement conservées et des géraniums qui jouent parfaitement leur rôle, dans un tel décor, les visiteurs ne savent plus où donner de l'appareil photo. Pour les commerçants, le mois de juillet a été très difficile. Après quinze jours de pluie, Claude peut enfin ressortir ses poteries. D'ailleurs, ce couple de touristes hollandais ne perd pas une minute. Il est encore tôt, qu'importe, la dégustation d'un bon vin ne leur fait pas peur. Progressivement, tout le long de la route des vins, les touristes étrangers refont leur apparition. Néanmoins, il manque les Américains et les Asiatiques, que l'on ne verra sans doute pas cette année. Aux clients locaux de prendre le relais.