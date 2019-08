Voyage au cœur de la plus grande bambouseraie d'Europe

La plus grande bambouseraie d'Europe se trouve dans le Gard, à Générargues. Niché en plein cœur des Cévennes, ce coin de paradis renferme une végétation tropicale. On y retrouve 240 variétés d'espèces de bambou avec des formes et des couleurs variées. La plus grande culmine à 30 mètres. Face à une arche japonaise et les fleurs de lotus en pleine éclosion, le dépaysement est total. Ces arabesques verdoyantes font le bonheur des photographes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.