Voyage au jardin des nénuphars de Temple-sur-Lot

Tout est impressionnant dans le jardin des nénuphars de Temple-sur-Lot. Éclatante de couleurs et d'une incroyable délicatesse, cette bulle de sérénité dans le Lot-et-Garonne est l'œuvre de passionnés. Dans les bassins du jardin, on distingue plus de 200 variétés de nénuphars. Des plantes aquatiques pleines de mystères qui fascinent Robert Sheldon, le directeur des lieux, depuis son enfance. Quelles sont leurs particularités ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.