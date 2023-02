Voyage aux Malouines : à la rencontre des habitants

La règle est claire : aux Malouines, on ne laisse pas sa serviette sur la plage et d'ailleurs, on ne se baigne guerre dans l'eau à huit degrés. Sous leur plumage imperméable, derrière leur sourcil en bataille, les gorfous-sauteurs savent qu'ils auront à affronter toute leur vie durant, le vent. Ce dernier assure la mise en plis des rares arbustes et fait trembler les habitations. Sur l'île de Pebble, où l'on élève des moutons depuis 1850, les fermiers s'y sont, tant bien que mal, accoutumés. Chaque année, 4 000 moutons sont dépouillés de leur toison sur les lieux. Jusque dans les années 1950, il y avait là tout un village avec une quarantaine d'habitants : des artisans, menuisiers, mécaniciens, ouvriers pour faire vivre l'exploitation avec leurs familles. Il ne reste plus que quatre personnes en permanence. Après un voyage en terre, nous arrivons au Port Louis. Ce territoire pour lequel les Britanniques et les Argentins se sont battus, aurait pu être français. Découvrons l'histoire de ce lieu et de Stanley, juste à côté. De l'autre côté de l'île, on a New Island, où les conditions d'accès sont très réduites. Souvent l'atterrissage est impossible. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat