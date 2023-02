Voyage aux Malouines : les manchots et les albatros de New Island

L'île se découpait au loin. Le pilote nous avait prévenus. Malgré le ciel clair, les conditions pour l'atterrissage n'étaient pas très favorables à cause d'un mauvais vent. Au pied d'une colline se trouve une piste d'herbes en pente avec à peine 270 mètres de longueur. Le pilote hésite jusqu'au dernier moment puis tente le coup. Jenny Sol est la gardienne de New Island. À l'arrivée comme sur toutes les îles des Malouines, la biosécurité s'impose. Il faut nettoyer les bottes pour éviter d'apporter les germes. Cette année, l'inquiétude vient de la grippe aviaire. Une colonie de manchots papous se trouvent sur l'île. Quelques centaines de couples reviennent se reproduire tous les ans au même endroit. La survie de ces manchots dépend des eaux très froides et très riches en poisson de l'océan Austral. New Island est une île à part. C'est une réserve qui reçoit des touristes et des scientifiques. Les albatros, eux, se portent plutôt bien aux Malouines. Au total, ils comptent plus de 500 000 couples. L'archipel joue son rôle de refuge. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat