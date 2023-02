Voyage aux Malouines : New Island et la chasse aux manchots

À New Island, comme partout dans les Malouines et les autres îles subantarctiques, les manchots ont été chassés jusqu’au début du XXe siècle pour leur graisse, dont on faisait de l’huile. Tim Stenning et Jenny Sol, les gardiens de l’île, entretiennent un petit musée ouvert aux touristes qui raconte cette histoire : les techniques, les armes, la vie des chasseurs de phoques, etc. Aujourd’hui, New Island est un exemple de reconversion. Plus de chasse, plus d’élevage de moutons. Elle appartient à un organisme dédié à la protection de la nature. Elle est habitée seulement durant l’été austral, pendant six mois de l’année. L’écosystème originel se reconstitue peu à peu. Cette baie abrite d’autres vestiges de l’histoire. Nous sommes sur le site d’une ancienne usine baleinière, construite en 1908. La première année, on a découpé, dépecé et désossé 475 baleines pour en tirer de l’huile. La tuerie n’ayant pas été assez rentable, l’usine a fermé au bout de huit ans. Les manchots papous y ont alors élu domicile. Pour en découvrir davantage sur les Malouines, notre prochain voyage nous embarquera sur l’île voisine de Beaver. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat