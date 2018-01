Le voyage d'Emmanuel Macron est riche en découvertes culturelles

La suite du voyage présidentiel en Chine promet de bons résultats. L'objectif de ce séjour est de rééquilibrer les relations commerciales entre la France et la Chine, d'après Emmanuel Macron. Une escapade qui est également ponctuée de découvertes culturelles et d'échanges diplomatiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 09 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.