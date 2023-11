Voyage dans des trains d'exception

Nous ne sommes pas dans un parc d'attraction, mais bien dans un musée en partie à ciel ouvert à Mulhouse (Haut-Rhin). Aux commandes, Hugo Altinok, 21 ans, bénévole déjà depuis six ans. Cet étudiant en génie électrique veut devenir depuis son enfance conducteur de TGV. Et surtout, sans un bénévole pour le conduire, les visiteurs ne pourraient jouir de ce train miniature. Il est temps de découvrir les vieilles dames. Voici une voiture du train de Napoléon III. Les yeux s'illuminent tout seul. Mais quand Hugo passe par là et offre son savoir, c'est tout le visage qui s'éclaire. Les 64 mastodontes exposés sont tous restaurés et mis en scène. Ici, un chasse-neige ferroviaire. Là, les cuisines de l'Orient-Express. Ce train mythique dévoile l'intimité de ses voitures et laisse l'imagination vagabonder. Exceptionnellement, le directeur du musée nous ouvre les portes du premier wagon présidentiel français. C'est une splendeur conçue en 1913, à nettoyer avec délicatesse. Des créations en marqueterie et en verre signé Lalique. TF1 | Reportage L. Delsol, O. Stammbach, E. Coppo