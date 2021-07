Voyage dans l'archipel des Égades, en Sicile

À Marettimo, en fin de matinée, les pêcheurs rentrent au port. Alberto est né ici, il pêche depuis l’adolescence. Il y a des jours avec et des jours sans. Visiblement, c’est un bon jour. Sur l’île, pas de marché à la criée, ni de poissonnerie. Ses poissons, il les vend dans le restaurant familial. La spécialité de la maison, c’est le couscous. C’est d’ailleurs le plat emblématique de Marettimo, l’île des pêcheurs. Dans le port, les maisons blanches aux volets bleus sont serrées les unes aux autres. Seule l’église surplombe le village. À cette heure de l’après-midi, les rues sont désertes, mais quelques signori discutent tout de même à l’ombre. Ici, tout tourne autour des poissons. Aller pêcher le long des côtes sublimes, sans jamais compter ses heures, et partager tout ça en famille. En face de Marettimo, les moulins annoncent un autre trésor de la Méditerranée : les salines de Marsala. Leur couleur rose change tout au long de la journée. En Sicile, les savoirs-faire marquent l’histoire et le parcours des familles de l’île.