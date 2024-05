Voyage de rêve pour la flamme

Certains n’avaient encore jamais navigué. Après quelques jours à bord du Belem, instruits par l’équipage, les jeunes éclaireurs prennent de l’assurance. Pour autant, ils ne perdent pas de vue leur principale mission : raviver la flamme. Elle est alimentée par de la paraffine et tiendra sur huit heures avec le plein. Entretenue et promenée, la flamme est de toutes les activités, même les plus triviales, telle une compagne de voyage. "C’est intéressant qu’elle participe à la vie du bord, que les jeunes puissent la voir, les membres de l’équipage également. On n’est pas censé non plus que la garder dans un local fermé", confie Aymeric Gibet, capitaine du Belem. Présente au repas, elle participe même aux soirées. TF1 | Reportage M. Croccel, M. Vienot