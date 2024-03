Voyage en Antarctique : mission extrême avec l'explorateur Jean-Louis Etienne

C'est un voyage au bout du monde, aux prémisses du continent Antarctique. Un univers glacé, tout en superlatifs. Un espace encore protégé, mais pour combien de temps ? C'est aussi l'histoire d'une rencontre entre 19 personnes. Une expédition emmenée par Jean-Louis Etienne, trois semaines sur le même bateau. Cet après-midi là, dans la baie de Puerto Williams, au Chili, on l'aperçoit pour la première fois, le Persévérance. Jeune deux-mâts d'un an à peine, long de 42 mètres, 33 mètres de hauteur. Luc, officier polyvalent, accueille Marie Jo et son mari, les seuls touristes sur le bateau. Ils réalisent un rêve vieux de dix ans. Il est temps de hisser les voiles et de quitter le tranquille canal Beagle, l'aventure nous attend. Dans quelques heures, le Persévérance s'engagera dans le redouté passage de Drake. Les 40e rugissants et 50e hurlants n'ont pas failli à leurs réputations. Ces latitudes de l'Hémisphère Sud tiennent leur nom des vents furieux qui les balayent jusqu'à 80km/h ce jour-là avec des vagues de plus de six mètres. De quoi perdre l'équilibre, même pour les plus aguerris. TF1 | Reportage F. Agnès, F. Le Goïc, M. Cailly