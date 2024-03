Voyage en Antarctique : une terre d'explorations

Souvent, nous sommes restés sans voix face à ces paysages spectaculaires, les montagnes de la péninsule Antarctique, le royaume des manchots. La plupart migreront quand l'hiver arrivera. Mais pour l'instant, en plein été austral, nous sommes chez eux. La protection de l'Antarctique, c'est l'un des combats de l'explorateur français Jean-Louis Étienne. Car cette terre qui n'appartient à personne n'est déjà plus totalement préservée. Alors qu'on se croyait seuls au monde, on découvre tout d'un coup que des dizaines de touristes nous ont rejoint. L'an dernier, 80 000 personnes sont venues dans cette péninsule, deux fois plus qu'il y a dix ans. Ces touristes que nous venons de rencontrer viennent des États-Unis. Ils ont payé chacun 15 000 euros pour six jours de croisière. Au loin dans la baie, la promesse d'un beau spectacle à la surface. Des baleines à bosse nous offrent un majestueux festival. Elles sont nombreuses ici et nous comprenons pourquoi en remontant à bord. La baie regorge de krills, des petites crevettes dont les cétacés se nourrissent par tonnes. TF1 | Reportage F. Agnès, F. Le Goïc, M. Cailly