Voyage en Charente-Maritime à bord du Train des Mouettes

Loin des grandes plaines américaines, résonne un sifflement venu d'une autre époque : une locomotive sortie tout droit d'un western. Nous sommes pourtant en Charente-Maritime. Et dans les rôles principaux, pas de Clint Eastwood mais Fabrice, mécanicien, et Christian et Jean-Claude, les chauffeurs de la machine à vapeur la plus vieille en circulation du pays. Faire chauffer l'eau, graisser ses rouages, lustrer... la préparation de cette vieille dame de 130 ans dure près de trois heures. Les bénévoles sont à pied d’œuvre dès 7h du matin. Sur le quai de la gare, Colette, une autre bénévole, siffle le départ et c'est parti pour 1h30 de voyage, à 15 km/h. A l'avant, les conducteurs s'activent : il ne faut jamais s'arrêter pour que la machine avance. Avant de faire visiter la région aux touristes, le train avait à l'origine une tout autre utilité. Il servait à transporter toutes sortes de marchandises, notamment les huîtres. Si aujourd'hui le progrès est passé par là, le Train des Mouettes lui a survécu, donnant un petit air d'antan aux paysages charentais.