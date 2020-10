Voyage en Chartreuse : à la découverte de la forêt domaniale de Grande Chartreuse et des artisans

Quand on atteint les hauteurs du massif de la Chartreuse, la forêt domaniale de Grande Chartreuse est tellement dissimulée sous les brumes qu'on en distingue à peine ses reliefs. À l'écart du monde, le massif semble alors impénétrable. Alors qu'on soit garde forestier ou simple promeneur, dès qu'on arrive au cœur de la forêt, on ne peut que s'incliner devant les peuples de géants qui y habitent. En effet, les arbres sont âgés de plusieurs centaines d'années et certains semblent côtoyer le ciel. Mais cette forêt, qui règne sur les trois-quarts de la Chartreuse, est une véritable mine aux trésors pour Pierre Scanavino alias "Peter Pan". Au détour d'un sentier, cet artisan menuisier fait jouer son imagination pour transformer une branche tordue ou un tronc d'arbre disgracieux en objets d'art. Ils sont une dizaine d'artisans à transformer ce bois si précieux dans un massif qui inspirait les moines chartreux il y a mille ans et qui depuis, continue d'ensorceler les hommes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.