Voyage en Croatie : Sibenik et ses spectaculaires chutes d'eau

Pour une lune de miel, des vacances en famille ou un voyage découverte, la Croatie est l'endroit rêvé. Parmi l'une de ses merveilles, le parc national de Krka, un royaume de lacs, de cascades et de végétations en tous genres. A quelques kilomètres de là, trône Sibenik, une ville mystérieuse et pleine de charme. Encore peu fréquentée par les touristes, les rencontres avec les locaux y sont un moment authentique. Agrémentée d'une "klapa", un chœur de chant a cappella ayant trouvé ses origines en Dalmatie, votre visite n'en sera que meilleure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.