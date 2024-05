Voyage historique pour la flamme du soldat inconnu

C'est ici que tout a commencé : une cérémonie sous l'Arc de Triomphe, le 8 mai dernier, pour marquer le départ d'un voyage hors du commun. Il s'agit d'une expédition pour remercier les alliés d'avoir libéré la France il y a 80 ans. Estelle Bagassien n'a pas hésité une seconde avant de se lancer dans cette aventure, un périple de 20 jours pour remonter le fil de l'histoire. Escortés par des Jeep Willys utilisés par des soldats américains lors du Débarquement, nos jeunes ambassadeurs ont emmené la flamme jusqu'à Cherbourg par la voie de la Liberté, l'itinéraire emprunté par les alliés en été 44. Puis ils ont traversé la Manche avant d'embraquer sur l'un des plus prestigieux paquebots au monde : le Queen Mary 2. Ce dernier est chargé de les ramener aux États-Unis. Sept jours de croisière avant d'arriver face à la statue de la Liberté. Estelle a capturé pour nous ce moment inoubliable. À peine arrivée et encore une rencontre avec l'histoire. Nos porteurs de flamme sont face à des vétérans américains. Des héros de la Seconde Guerre mondiale qui avaient leur âge lorsqu'ils débarquaient sur les plages normandes, il y a 80 ans. TF1 | Reportage A. Bourdarias, C. Chevroton, A. Poupon