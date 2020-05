Voyager en camping-car : que faut-il savoir ?

Plus gros qu'un véhicule ordinaire, conduire un camping-car nécessite un permis B qui date de trois ans au minimum. Quant à sa location, il faut débourser entre 1 000 et 1 400 euros en saison haute, sans oublier le carburant. Pour le stationnement, "caramaps.com" détaille les aires de camping gratuites et payantes. Un moyen de limiter les stationnements sauvages. Les forums "lemondeducampingcar.fr" et "france-passion.com", eux, permettent des échanges de questions/réponses sur le sujet.