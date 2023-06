Voyager moins cher en France, dans des trains espagnols

Si vous habitez dans le sud de l'Hexagone, vous verrez bientôt sur les rails des trains blancs et violets. Ce sont ceux de la compagnie espagnole Renfe. Le mois prochain, elle lancera ses trains à grande vitesse, avec des prix cassés. Neuf euros pour des trajets entre les sept gares du Sud, et des trains vers l'Espagne à partir de 29 euros. Parmi les villes concernées, Montpellier, où nous avons appris ce jeudi la nouvelle aux passagers. Les habitants sont tentés. Pour la compagnie française SNCF, la comparaison est sans appel : 68 euros en moyenne pour un Lyon-Marseille, ou 42 euros pour un Narbonne-Marseille, contre neuf euros pour Renfe. Un prix d'appel qui sera temporaire. La concurrence de la société italienne Trenitalia, qui relie depuis un an Paris, Lyon et Milan, a fait baisser les prix. Lorsque la SNCF diminue ses tarifs, sur ses lignes ouvertes à la concurrence, il y aura moins d'argent à investir dans des petites lignes, peu fréquentées. Deux nouvelles lignes s'ouvriront à la concurrence : Lyon-Bordeaux, annoncé l'été prochain, et Nantes-Bordeaux, en 2026. TF1 | Reportage N. Gandillot, A. Erhel, A. Guiraud