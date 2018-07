Voyager en car pour les vacances

Beaucoup partiront en vacances le week-end du 28 juillet 2018 et sûrement, les aéroports et les gares vont être remplis de monde. De ce fait, nous vous proposons de voyager en car. Sachez que depuis le début de la grève à la SNCF, le bus est devenu un moyen de transport très prisé. Il est pratique, confortable et surtout, il coûte moins cher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.