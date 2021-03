Voyages annulés à cause du Covid : des démarches compliquées pour des litiges qui explosent

Cassandra Culier sort d'une opération chirurgicale, mais cela ne l'empêche pas de se démener pour se faire rembourser d'un voyage prévu en Tunisie en mai dernier. Le séjour a été annulé par l'agence de voyages, quelques jours avant le départ. Elle a pourtant dépensé 2 300 euros pour partir avec son mari et ses enfants et souhaiterait récupérer cette somme au plus vite. Un décret du gouvernement permet aux agences de voyages de proposer un avoir plutôt qu'un remboursement immédiat. Mais cela met beaucoup de familles dans la difficulté. C'est ce qu'a constaté l'association UFC-Que Choisir, qui voit le nombre de litiges augmenter. "Il y a énormément de prestataires qui ne répondent pas ou qui accusent les consommateurs de vouloir les mettre sous la paille", explique Robert Bréhon, président de l'UFC-Que Choisir Hauts-de-France. Et quelquefois, il n'y a plus de contact. "On a l'impression d'être totalement démuni par rapport aux démarches à faire. Le numéro du service client ne répond pas", se plaint Brian Cross, une victime de vol annulé.