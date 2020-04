Voyages annulés : on pourra les reporter pendant 18 mois

Si le code du tourisme impose normalement un remboursement intégral quand un voyage est annulé, les voyagistes affirment ne pas pouvoir le faire. Pour aider les clients et les professionnels du secteur, le gouvernement a mis en place un dispositif en ce sens. Il s'agit d'un report de voyage, à programmer dans un délai de 18 mois après la date de départ initialement prévue. Au-delà de cette échéance, le client pourra obtenir un remboursement complet.