Voyages en Corse : de nouvelles règles à partir de samedi

Dès samedi, il sera impossible de poser un pied sur l'île de Corse sans un test PCR de moins de 72 heures. Pour les insulaires qui devaient se déplacer, il faudra donc s'organiser. "Je pense faire un test avant de partir pour pouvoir rentrer", explique un homme. "Moi personnellement, si je dois partir un week-end, ça m'embête de savoir qu'il faut que je passe par un laboratoire et attendre les résultats", a dit une passante. Dans les ports et les aéroports sur le continent, les règles vont donc se durcir. A l'embarquement, les tests antigéniques autorisés jusque là ne le seront plus. "A partir de samedi, nous devons contrôler que chaque personne qui se présente au bateau à Marseille a bien un test PCR de moins de 72 heures", explique Paul-Antoine Villanova, directeur général de "Corsica Linea". Les seules exceptions aux nouvelles règles seront pour les chauffeurs routiers qui assurent le fret quotidiennement. Ils seront exemptés. A noter que ce renforcement des mesures de protection est apprécié par la population de Corse.