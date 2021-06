Voyages inattendus : balade à bord du train des Pignes à vapeur en Provence

Dans la vallée du Var, entre Puget-Théniers et Annot, un train continue de siffler, comme un air de vieux western. Au rythme de la vapeur, cette machine vorace conduit quelque 200 touristes pour un voyage dans le temps. Cette drôle d'aventure commence de manière un peu plus classique sur un quai de gare. Un petit groupe d'amis a vite fait de trouver sa place. Ils ont choisi la plus ancienne voiture qui date de 1872. Daniel Bonneau, astronome à la retraite, est intarissable sur son monstre d'acier. À ses côtés se trouve Rafaël Boriosi, âgé de 22 ans. Le jeune homme travaille dans la restauration, mais il est passionné des trains depuis l'enfance. C'est lui qui alimente la fournaise. Dans les cinq voitures, les voyageurs sont tout à leur plaisir. Après les Alpes-Maritimes, le train s'enfonce dans la végétation des Hautes-Alpes. La région révèle la ville fortifiée d'Entrevaux, l'une des étapes du parcours. Le train à vapeur doit sa renaissance aux passionnés. Une association fondée en 1975 a sauvé la ligne de la fermeture.