Voyageurs en provenance de pays à risque : le gouvernement durcit le ton

Dès le premier vol arrivé de Guyane ce lundi matin, nouvelle mesure pour lutter contre le variant brésilien, les passagers ont dû réaliser un test antigénique. "On passe dans une salle où on fait un test rapide, un test antigénique. On attend environ quinze à 20 minutes, si c'est négatif, on prend le bus et on va chercher nos bagages", témoigne l'un d'eux. Désormais, pour les voyageurs en provenance du Brésil, de la Guyane française, d'Afrique du Sud, du Chili et de l'Argentine, un test PCR négatif réalisé moins de 36 heures avant l'embarquement est également exigé. Autre changement, la durée de la quarantaine : dix jours au lieu de sept avec pour la première fois des contrôles de police. Avant l'embarquement, il faut désormais indiquer un lieu d'isolement. A l'arrivée, un arrêté préfectoral nominatif est remis à chaque passager avec restrictions des horaires de sortie. D'ailleurs, ce sera la base des contrôles.