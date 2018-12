Voyance : retour sur quelques prédictions des années passées

A l'approche du nouvel an, les professionnels de la voyance font des séries de prédictions. Celles-ci peuvent aussi bien concerner la politique que le football mais aussi le carnet rose des familles royales. Se sont-elles réalisées ? Découvrez quelques-unes de ces prédictions en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.