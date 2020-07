Vrai ou faux : la France est-elle le pays qui taxe le plus les cigarettes ?

Au vu du niveau de taxation dans l'Hexagone, nous ne sommes pas loin d'être le pays qui taxe le plus les cigarettes. En effet, sur un paquet de tabac qui coûte 10 euros, 85% du prix part dans les caisses de l'État. Ce qui est trop élevé par rapport à la majorité de nos voisins européens avec la Belgique taxant à 78% et le Luxembourg à 69%. Cependant, nous ne sommes pas les champions, mais nous sommes sur le podium avec la Finlande et l'Estonie qui taxent les cigarettes plus que nous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.