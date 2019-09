Walbourg : les élèves internes reprennent leurs marques pour la rentrée

Pour les élèves internes, la rentrée des classes n'est pas perçue de la même manière. En effet, du lundi au vendredi ces jeunes vivent dans leur école. Ils vont pouvoir retourner auprès de leur famille pour le week-end, avant de revenir dans leur établissement le dimanche soir. D'après certains parents, l'internat est un cadre qui apporte à l'enfant plus de stabilité et de l'organisation, avec moins de distraction. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.