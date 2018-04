Wambrechies : hommage silencieux des habitants à Angélique

Le corps d'Angélique, l'adolescente de treize ans portée disparue le mercredi 25 avril 2018, vient d'être découvert dimanche 29 avril 2018. Son assassin, un ancien condamné pour viol, vient d'avouer son crime. Les habitants de Wambrechies, dans le Nord, sont venus nombreux rendre hommage à Angélique. En eux, l'incompréhension et la tristesse se mêlent à la colère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.